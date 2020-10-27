18-летний английский футболист Амилкар Коджови сообщил, что подписал контракт с "Ворсклой".

Об этом сам футболист сообщил в инстаграме. Пока официального подтверждения нет.

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"С радостью сообщаю, что я официально стал игроком "Ворсклы". Тяжелая работа продолжается. Благодарю Бога", – написал Коджови.



Амилкар Коджови перешел в "Ворсклу"

Интересно! Это первый англичанин в истории чемпионатов Украины.

Что известно про Амилкара Коджови