Впервые в истории УПЛ может сыграть английский футболист
18-летний английский футболист Амилкар Коджови сообщил, что подписал контракт с "Ворсклой".
Об этом сам футболист сообщил в инстаграме. Пока официального подтверждения нет.
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"С радостью сообщаю, что я официально стал игроком "Ворсклы". Тяжелая работа продолжается. Благодарю Бога", – написал Коджови.
Амилкар Коджови перешел в "Ворсклу"
Что известно про Амилкара Коджови
- Футболист выступает на позиции левого вингера, он будет играть под 53-м номером.
- До этого играл за "Моркем" из Лиги 2 – четвертого по силе дивизиона Англии, за команду U-18.
- Игрок также имеет гражданство Испании.
- По информации Тransfermarkt, Коджови будет играть за дублирующий состав, а трансфер состоялся на правах свободного агента.