Вперше в історії УПЛ може зіграти англійський футболіст
18-річний англійський футболіст Амілкар Коджові повідомив, що підписав контракт з "Ворсклою".
Про це сам футболіст повідомив у інстаграмі. Поки офіційного підтвердження немає.
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"З радістю повідомляю, що я офіційно став гравцем "Ворскли". Важка робота триває. Дякую Богові", – написав Коджові.
Амілкар Коджові перейшов у "Ворсклу"
Що відомо про Амілкара Коджові
- Футболіст виступає на позиції лівого вінгера, він буде грати під 53-м номером.
- До цього грав за "Моркем" з Ліги 2 – четвертого за силою дивізіону Англії, за команду U-18.
- Гравець також має громадянство Іспанії.
- За інформацією Тransfermarkt, Коджові буде грати за дублюючий склад, а трансфер відбувся на правах вільного агента.