18-річний англійський футболіст Амілкар Коджові повідомив, що підписав контракт з "Ворсклою".

Про це сам футболіст повідомив у інстаграмі. Поки офіційного підтвердження немає.

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"З радістю повідомляю, що я офіційно став гравцем "Ворскли". Важка робота триває. Дякую Богові", – написав Коджові.



Амілкар Коджові перейшов у "Ворсклу"

Цікаво! Це перший англієць в історії чемпіонатів України.

Що відомо про Амілкара Коджові