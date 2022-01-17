Впервые в истории: Украина получила лицензию в женском бобслее на зимнюю Олимпиаду

Украинская бобслеистка Лидия Гунько квалифицировалась на Олимпийские игры 2022 в Пекине (Китай). Она будет выступать в дисциплине монобоб.

Женский монобоб будет впервые представлен в программе Олимпийских игр-2022 в Пекине.

К слову Украина получила лицензию на Олимпиаду по спорту, которого 7 лет назад не было в стране

Наша соотечественница стала 31-й в общем зачете Всемирной серии, что и позволило ей обеспечить себе участие в главных соревнованиях четырехлетия.

Отметим, что путевки в Пекин получат представительницы 16 стран (4 страны – по 2 лицензии и еще 12 стран по 1-й).

Только что стало известно, что мы получили лицензию в монобобе на Олимпийские игры. Эмоции просто зашкаливают. Это значимое событие для меня и всей нашей команды, которой я очень благодарна, без нее этого не случилось бы,

– сказала Лидия.

Что известно о Лидии Гунько