Впервые в истории: Украина получила лицензию в женском бобслее на зимнюю Олимпиаду

17 января 2022 , 19:27
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Источник:

инстаграм Лидии Гунько

Украинская бобслеистка Лидия Гунько квалифицировалась на Олимпийские игры 2022 в Пекине (Китай). Она будет выступать в дисциплине монобоб.

Женский монобоб будет впервые представлен в программе Олимпийских игр-2022 в Пекине.

К слову Украина получила лицензию на Олимпиаду по спорту, которого 7 лет назад не было в стране

Наша соотечественница стала 31-й в общем зачете Всемирной серии, что и позволило ей обеспечить себе участие в главных соревнованиях четырехлетия.

Отметим, что путевки в Пекин получат представительницы 16 стран (4 страны – по 2 лицензии и еще 12 стран по 1-й).

Только что стало известно, что мы получили лицензию в монобобе на Олимпийские игры. Эмоции просто зашкаливают. Это значимое событие для меня и всей нашей команды, которой я очень благодарна, без нее этого не случилось бы,
– сказала Лидия.

Что известно о Лидии Гунько

  • Лишь 2 года назад Гунько стала бобслейным пилотом, но уже успела сделать огромный шаг, впервые в истории получив для Украины квоту, которая дает право принять участие в соревновании с представителями самых мощных бобслейных стран планеты.
  • Недавно Лидия Гунько и Ирина Лищинская принесли Украине вторую в истории медаль в женском бобслее. Украинки завоевали "бронзу" на третьем этапе Кубка Европы сезона-2021/22 в немецком Альтенберге.
Автор: Юрій Семенюк