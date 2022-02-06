Впервые в истории Новая Зеландия завоевала "золото" на зимней Олимпиаде

В третий соревновательный день на Олимпиаде-2022 разыграли комплект наград по сноубордингу. Представительница Новой Зеландии Зои Садовски-Синнотт получила историческую награду для своей страны.

Историческое "золото" Новой Зеландии

Соревнования по сноубордингу в Пекине начались еще 5-го февраля. Спортсмены одолели квалификацию в слоупстайле, сообщает 24 канал.

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По итогам двух раундов квалификации определились лучшие 12 сноубордисток, которые должны были продолжить выступления во второй соревновательный день.

Именно новозеландка Садовски-Синнотт стала победительницей первого соревновательного дня.

Во второй соревновательный день сноубордистки имели еще три попытки и боролись уже непосредственно за медали.

Садовски-Синнотт снова стала первой и получила историческое "золото" для Новой Зеландии. До этого лучшим результатом этой страны на зимних Олимпиадах была серебряная награда в 1992 году.

"Серебро" в слоупстайле завоевала представительница США Джулия Марино, а австралийка Тезз Коуди стала бронзовым призером.

Для новозеландки это вторая награда на уровне зимних Олимпиад. В 2018 году в Пхенчхане она завоевала "бронзу" в биг-эйре в 16-летнем возрасте.

Результаты

1. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия) – 92.88

2. Джулия Марино (США) – 87.68

3. Тезз Коуди (Австралия) – 84.15

Слоупстайл – вид сноубординга, предусматривающий выполнение акробатических прыжков на трамплинах и других наклонах.