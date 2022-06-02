Впереди финал всей нашей жизни – Зинченко о предстоящей игре с Уэльсом

Александр Зинченко стал одним из героев поединка против Шотландии. Один из лидеров команды прокомментировал победу и выход в финал плей-офф отбора ЧМ-2022.

Зинченко: Нет времени радоваться, впереди очень важный матч

Александр Зинченко вышел в стартовом составе Украины и отыграл поединок. Левый защитник Манчестер Сити еще и отдал голевую передачу на Артема Довбика, уже в компенсированное к матчу время поставил точку в игре против Шотландии.

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Полузащитник отметил положительные эмоции после победы, но не стал долго радоваться, ведь впереди у сборной важна игра против Уэльса. Этот поединок Зинченко назвал финалом всей жизни. В этом матче все сборники должны показать свою лучшую игру в жизни.

Скажу, что эмоции очень положительные, но нет времени радоваться, у нас впереди очень важный матч, я бы его назвал: "финал всей нашей жизни". Пора восстановиться и подготовить себя как можно лучше. Каждый из нас должен показать свою лучшую игру в жизни,

– сказал футболист.

"Подобрал очень правильные слова перед самым выходом на поле"

Поединок окончился победой Украины со счетом 1:3. Голы в футболке нашей сборной забивали Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Артем Довбик.

Зинченко отметил предматчевой разговор от Александра Петракова, который нашел нужные слова, чтобы как можно лучше настроить ребят.

Все прекрасно понимают, какая сейчас ситуация в нашей стране. Главный тренер подобрал очень правильные слова перед выходом на поле. Я бы даже сказал, что здесь не нужно было много говорить, все понимают ситуацию, нужно делать и доказывать все на футбольном поле,

– ответил Александр.

Зинченко отметил поддержку украинских болельщиков, заполнивших трибуны в Глазго.

"Мы объединились, еще больше и до этого были объединены, у нас хороший коллектив. Наши болельщики сегодня были лучшие, хочу их поблагодарить. Понимаю, что не у каждого есть возможность приехать на стадион и поддержать сборную, но сегодня мы слышали наших болельщиков в течение всех 90 минут", – добавил игрок.

Также лидер украинской сборной поблагодарил соперника, его фанатов за поддержку.

"Мы в одном шаге к нашей мечте"

"Может быть и так, я бы назвал этот стадион везучим для нас. В первую очередь хочу поблагодарить всех шотландцев за теплую встречу, болельщиков шотландских, встретивших нас аплодисментами, за слова, сказанные тренерским штабом и игроками сборной Шотландии. Я поблагодарил их. всем после игры, мы все это чувствовали", – сказал Зинченко.

Александр надеется, что в ближайшее время в Украине перестанут тревожиться, летать ракеты, а над украинской территорией будет мирное небо.

Хочу, чтобы комендантское время в ближайшем будущем полностью упразднили, а мы победили в войне. Это наше основное желание и мечта. Очень рад, что нам удалось подарить хоть на несколько минут улыбку каждому украинцу. Впереди нас ожидает очень сложная игра и мы в одном шаге к нашей мечте,

– рассказал Зинченко.

Напомним, что на предматчевой пресс-конференции Зинченко не сдержал эмоций, когда рассказывал о разговоре с украинскими детьми-беженцами.

Финал плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Уэльса состоится 5 июня. Стартовый свисток судьи раздастся в 19:00 по киевскому времени.