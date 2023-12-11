"Серьезный дуэт для Жироны": болельщики поражены игрой Довбика и Цыганкова против Барселоны

Жирона на выезде победила Барселону 10 декабря в матче 16 тура Ла Лиги. Получить победу помог украинский дуэт.

Украинские игроки Артем Довбык и Виктор Цыганков вышли на поле с первых минут. На 12-й Довбик открыл счет в матче после передачи Цыганкова, пишет 24 Канал.

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Что говорят об украинских игроках фанаты

Артем отыграл 73 минуты, после чего был заменен на Кристиана Стуани, а на 78-й Кристиан Порту вышел вместо Виктора. Команда Мичела одержала уверенную победу - 4:2.

Футбольные болельщики оценили игру украинского дуэта в социальных сетях:

gimenezista: "Довбык и Цыганков – невероятные"

LaLigaExtra: "Артем Довбык и Виктор Цыганков – серьезный дуэт для "Жироны" в этом сезоне".

Jonay Amaro: Лучшее в этой "Жироне" то, что даже ее "украинская связка" прогрессирует с каждым матчем. Вчера они доминировали и разрывали.

Marcos Henrique: "Виктор Цыганков сегодня был лучшим в поле".

FB eye's #Tenhagout: "Довбик, меня поразил, отныне буду пристально следить за ним".

Maxoux: "Болчок монстр, он сегодня вышел на поле, чтобы уничтожить Барсу".

Utd_Time: "Рад видеть, как у Цыганкова все хорошо в Жироне".

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Жирона в матче чемпионата Испании набрала 41 пункт. Команда стала первой среди участников топ-5 чемпионатов, у которых уже более 40 очков.