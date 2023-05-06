Пытаются усидеть на двух стульях: спортсменов из России и Беларуси возвращают в гольф

Представители "джентльменского" вида спорта решили пойти на уступки представителям стран-террористок. При этом в Международной федерации гольфа заявляют о поддержке Украины.

В марте Международный олимпийский комитет утвердил скандальное решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии. Несмотря на войну в Украине организация решила разрешить федерациям пускать на соревнования игроков из этих стран.

По теме Почему российские "нейтральные" спортсмены – это те же "зеленые человечки", которые захватывали Крым

Выступать они могут только под нейтральным флагом и в случае соблюдения антивоенных требований. После этого федерации, ожидавшие повода для приглашения россиян, начали об этом заявлять.

Гольф – спорт не для джентльменов

Очередным видом спорта, в который вернутся спортсмены из стран-террористок, стал гольф. Международная федерация этого вида спорта приняла решение о допуске россиян и белорусов в международные турниры.

Спортсмены смогут участвовать только в нейтральном статусе. IGF заявляет о поддержке Украины в войне против России и не признает никакой символики террористов на своих соревнованиях.

Стоит знать Поклонники кровавых рублей: какие спортивные федерации допустили россиян к соревнованиям

К слову, МОК пока не определился с возможным участием россиян и белорусов в Олимпийских играх-2024 в Париже. Комитет допустил их только к международным соревнованиям, а вопрос Олимпиады будет рассматривать потом.