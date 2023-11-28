Подручный рассказал, когда вернется на Кубок мира

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный пропустил старт сезона на уровне Кубка мира из-за травмы. Однако в скором времени он присоединится к основной команде.

В интервью для 24 Канала Дмитрий рассказал, когда вернется к выступлениям на уровне Кубка мира. По его словам, он присоединится к команде уже в Австрии.

Смотрите также "Все идет по плану": интервью с Подручным о восстановлении, запрете фтора и спортивных санкциях

Когда Подручный вернется на Кубок мира

Подручный пропустил старт сезона из-за перелома руки. Он травмировался 18 августа, в канун летнего чемпионата мира.

По словам биатлониста, он уже приступил к полноценным тренировкам, где может полностью выполнять нагрузку на руку. Дмитрий находится в австрийском Обертелахе, где тренируется вместе с юниорской командой. Ожидается, что он присоединится к команде на втором этапе.

А когда сможете присоединиться к сборной? К выступлениям на Кубке мира?

– По плану, я должен присоединиться к команде 4 декабря на второй этап Кубка мира в Гохфильцене.

Как прошел для украинца сезон-2022/2023