Подручный рассказал, когда вернется на Кубок мира
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный пропустил старт сезона на уровне Кубка мира из-за травмы. Однако в скором времени он присоединится к основной команде.
В интервью для 24 Канала Дмитрий рассказал, когда вернется к выступлениям на уровне Кубка мира. По его словам, он присоединится к команде уже в Австрии.
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Когда Подручный вернется на Кубок мира
Подручный пропустил старт сезона из-за перелома руки. Он травмировался 18 августа, в канун летнего чемпионата мира.
По словам биатлониста, он уже приступил к полноценным тренировкам, где может полностью выполнять нагрузку на руку. Дмитрий находится в австрийском Обертелахе, где тренируется вместе с юниорской командой. Ожидается, что он присоединится к команде на втором этапе.
А когда сможете присоединиться к сборной? К выступлениям на Кубке мира?
– По плану, я должен присоединиться к команде 4 декабря на второй этап Кубка мира в Гохфильцене.
Как прошел для украинца сезон-2022/2023
- Дмитрий не соревновался по большей части предыдущего сезона. Он пропустил два месяца соревнований из-за операции на колене.
- Дмитрий успел восстановиться к началу чемпионата мира-2023. На турнире он принял участие в шести гонках, где дважды входил в топ-10 индивидуальных соревнований.
- На этапах Кубка мира сезона-2022/2023 Подручный только дважды выходил на старт: в эстафете в Контиологте и спринте в Новое место.
- Дмитрий досрочно завершил соревновательный год из-за положительного теста на Covid-19.