Возвращение легенды: Тайсон летом усилит Металлист, – СМИ

Бразильский полузащитник Интернасьонала Тайсон вернется в Украину и станет игроком харьковского Металлиста, произойдет это, скорее всего, летом 2022 года.

Также существует небольшая вероятность трансфера и в ближайшее зимнее трансферное окно. Эту информацию в личном общении с источником информации подтвердил сам игрок, которому сейчас 33 года.

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Харьковский Металлист, который был возрожден усилиями Александра Ярославского, уверенно лидирует в турнире первой лиги и близок к выходу в УПЛ.

Что известно о карьере Тайсона в Украине