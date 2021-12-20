Возвращение легенды: Тайсон летом усилит Металлист, – СМИ
20 декабря 2021 , 11:54Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "ТАЙНЫ ФУТБОЛА"
Бразильский полузащитник Интернасьонала Тайсон вернется в Украину и станет игроком харьковского Металлиста, произойдет это, скорее всего, летом 2022 года.
Также существует небольшая вероятность трансфера и в ближайшее зимнее трансферное окно. Эту информацию в личном общении с источником информации подтвердил сам игрок, которому сейчас 33 года.
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Харьковский Металлист, который был возрожден усилиями Александра Ярославского, уверенно лидирует в турнире первой лиги и близок к выходу в УПЛ.
Что известно о карьере Тайсона в Украине
- Тайсон в 2010 перебрался из Бразилии в Металлист. Через три года он стал игроком донецкого Шахтера, где выступал до весны 2021-го. Сейчас 33-летний футболист играет за Интернасьонал, его контракт рассчитан до лета 2023-го.
- Всего за "горняков" он провел 299 матчей во всех турнирах, забив 55 голов. Тайсон – единственный бразилец, которому удалось войти в топ-20 футболистов в истории Шахтера по количеству матчей. С осени 2017 года Тайсон в течение двух лет был капитаном команды.
- Тайсон шесть раз становился чемпионом Украины в составе Шахтера. Еще пять раз он выигрывал Кубок Украины и четыре раза – Суперкубок Украины.