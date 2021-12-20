Також існує невелика ймовірність трансферу й у найближче зимове трансферне вікно. Цю інформацію в особистому спілкуванні із джерелом інформації підтвердив сам гравець, якому зараз 33 роки.
Дивіться також Тайсон офіційно покинув Шахтар
Харківський Металіст, який був відроджений зусиллями Олександра Ярославського, впевнено лідирує у турнірі Першої ліги та близький до виходу до УПЛ.
Що відомо про кар'єру Тайсона в Україні
- Тайсон у 2010 перебрався з Бразилії у Металіст. Через три роки він став гравцем донецького Шахтаря, де виступав до весни 2021-го. Зараз 33-річний футболіст грає за Інтернасьйонал, його контракт розрахований до літа 2023-го.
- Загалом за "гірників" він провів 299 матчів у всіх турнірах, забивши 55 голів. Тайсон – єдиний бразилець, якому вдалося увійти до топ-20 футболістів в історії Шахтаря за кількістю матчів. Від осені 2017 року Тайсон протягом двох років був капітаном команди.
- Тайсон шість разів ставав чемпіоном України у складі Шахтаря. Ще п'ять разів він вигравав Кубок України та чотири рази – Суперкубок України.