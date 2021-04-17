Бой состоится 5 июня на шоу, которое организует промоушен Triller Fight Club. Дуэль будет длиться 6 раундов по 2 минуты, боксеры выйдут в ринг без шлемов.
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Главным поединком вечера будет бой между чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO) и Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO).
Что известно о Холифилде и Макбрайде
- Холифилд последний бой провел в мае 2011 года, тогда он победил Брайана Нильсена.
- Макбрайд последний раз выходил на ринг в июле 2011-го, проиграв Мариуша Ваху нокаутом. В 2005 году он победил Тайсона.