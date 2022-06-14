Возвращение капитана: Петраков объявил боевой состав сборной Украины на матч против Ирландии

Меньше часа осталось до того, как сборная Украины проведет свой последний матч в июне. "Сине-желтые" 14 июня принимает Ирландию в Лиге наций-2022/2023.

Уже без Пятова, но с молодым Ризныком

Тренерский штаб украинской сборной во главе с Александром Петраковым определился со стартовой одиннадцаткой, которая выйдет с первых минут против Ирландии.

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Ожидается, что место на острие атаки занял Артем Довбик. Накануне матча Роман Яремчук получил повреждение голеностопа. Поэтому форварда ждало обследование, а не футбольный матч.

Есть и радостные новости. После болезни в основной состав вернулся капитан команды Андрей Ярмоленко. Также под вопросом было участие во встрече Малиновского, у которого накануне поднялась температура. Но, как видим, Руслан в стартовой одиннадцатке.

Следует выделить, что в рамке ворот стал Дмитрий Ризнык, а не Андрей Лунин, как это было в предыдущей игре против Ирландии.

Стартовый состав сборной Украины

Стартовый состав: Ризнык – Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев – Сидорчук, Зинченко, Малиновский – Шапаренко, Довбик, Ярмоленко

Ризнык – Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев – Сидорчук, Зинченко, Малиновский – Шапаренко, Довбик, Ярмоленко Запасные: Лунин, Бондарь, Качараба, Попов, Игнатенко, Сикан, Мудрик, Цыганков, Сирота, Соболь, Зубков

Матч Лиги наций Украина – Ирландия состоится 14 июня. Стартовый свисток турецкого арбитра раздастся в 21:45 по киевскому времени. Поединок принимает Лодзь (Польша).

В первом матче между этими сборными минимальную победу праздновала Украина (0:1). В той встрече "сине-желтые" играли резервным составом, но даже это не помешало подопечным Петракова победить. Единственный гол в поединке забил динамовец Виктор Цыганков, который начинает встречу также со скамейки запасных.