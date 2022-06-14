Вже без Пятова, але з молодим Різником

Тренерський штаб української збірної на чолі з Олександром Петраковим визначився зі стартовою одинадцяткою, яка вийде з перших хвилин проти Ірландії.

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Очікувано, що місце на вістрі атаки зайняв Артем Довбик. Напередодні матчу Роман Яремчук отримав пошкодження гомілкостопу. Тому на форварда чекало обстеження, а не футбольний матч.

Є й радісні новини. Після недуги до основного складу повернувся капітан команди Андрій Ярмоленко. Також під питанням була участь у зустрічі Маліновського, у якого напередодні підійнялась температура. Але, як бачимо, Руслан у стартовій одинадцятці.

Слід виділити, що у рамці воріт став Дмитро Різник, а не Андрій Лунін, як це було у попередній грі проти Ірландії.

Стартовий склад збірної України

Стартовий склад: Різник – Миколенко, Матвієнко, Забарний, Караваєв – Сидорчук, Зінченко, Маліновський – Шапаренко, Довбик, Ярмоленко

Різник – Миколенко, Матвієнко, Забарний, Караваєв – Сидорчук, Зінченко, Маліновський – Шапаренко, Довбик, Ярмоленко Запасні: Лунін, Бондар, Качараба, Попов, Ігнатенко, Сікан, Мудрик, Циганков, Сирота, Соболь, Зубков

Зверніть увагу! Матч Ліги націй Україна – Ірландія відбудеться 14 червня. Стартовий свисток турецького арбітра пролунає о 21:45 за київським часом. Поєдинок прийме Лодзь (Польща).

У першому матчі між цими збірними мінімальну перемогу святкувала Україна (0:1). У тій зустрічі "синьо-жовті" грали резервним складом, але навіть це не завадило підопічним Петракова перемогти. Єдиний гол у поєдинку забив динамівець Віктор Циганков, який розпочинає цю зустріч також із лави запасних.