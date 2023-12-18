Когда Ярмоленко может вернуться к тренировкам после травмы: журналист назвал дату

Лидер киевского Динамо Андрея Ярмоленко перенес операцию в октябре этого года. Журналист Игорь Цыганик назвал сроки обновления футболиста.

Журналист отметил, что совсем скоро Ярмоленко приступит к улучшению своей физической формы. А весной сможет восстановиться полностью.

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Когда следует ожидать возвращения Ярмоленко

"Ярмоленко в начале года должен полностью отойти от травмы и начать работать над своей физической формой. Андрей нацелен уже весной полностью восстановиться и играть на самом высоком уровне", – рассказал журналист.

Что известно о травме игрока

Напомним, что из-за травмы колена в августе-сентябре Ярмоленко пропустил четыре матча киевлян, в том числе обе решающие встречи с Бешикташем в отборе Лиги конференций.

В октябре Ярмоленко перенес операцию на колене. Его прооперировали в Барселоне.

По словам главного врача Динамо Андрея Шморгуна, возобновление футболиста после травмы будет продолжаться в течение четырех последующих месяцев.

Из-за повреждений Ярмоленко не смог отправиться в лагерь сборной Украины на отборочные матчи Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты. В заявке национальной команды его заменил нападающий Назарий Русин. Также он пропустил матч квалификации на Евро между Украиной и Италией.

Ярмоленко в нынешнем сезоне сумел забить четыре гола и сделал результативную передачу.