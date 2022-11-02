Возвращение домой: Александрия домашние матчи будет проводить на стадионе "Ника"

Футбольный клуб Александрия решил, что теперь домашние матчи будет проводить на своем стадионе "Ника" в Александрии.

Матч чемпионата Украины по футболу решили проводить в безопасных местах. Таким был выбран Киев, а также Киевская, Львовская и Закарпатская области.

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Однако 28 октября Исполком Украинской ассоциации футбола решил внести изменения в регламент УПЛ (их официально опубликовали только 31 октября). Теперь "матчи могут быть проведены в других регионах (областях) при условии предоставления разрешения от соответствующей областной военной администрации".

Этими изменениями уже воспользовался Черноморец, официально заявивший, что матч против Динамо 6 ноября состоится в Одессе.

Футбольный клуб Александрия тоже решил, что домашние матчи в дальнейшем будет проводить на своей арене.

"Теперь для этого не нужно согласие клуба-соперника, достаточно разрешения областной военной администрации", – заявили в Александрии.

Следовательно, матч Александрия – Колос 5 ноября состоится на стадионе "Ника" в Александрии.