Матч чемпіонату України з футболу вирішили проводити в безпечних місцях. Таким обрали Київ, а також Київську Львівську та Закарпатську області.

Варте уваги По телебаченню, онлайн і навіть на радіо: хто буде транслювати матчі ЧС-2022 з футболу в Україні

Однак 28 жовтня Виконком Української асоціації футболу вирішив внести зміни до регламенту УПЛ (їх офіційно опублікували лише 31 жовтня). Тепер "матчі можуть бути проведені в інших регіонах (областях) за умови надання дозволу від відповідної обласної військової адміністрації"

Цими змінами вже скористався Чорноморець, який офіційно заявив, що матч проти Динамо 6 листопада відбудеться в Одесі.

Футбольний клуб Олександрія теж вирішив, що домашні матчі надалі проводитиме на своїй арені.

"Тепер для цього не потрібна згода клубу-суперника, достатньо дозволу обласної військової адміністрації", – заявили в Олександрії.

Відтак матч Олександрія – Колос 5 листопада відбудеться на стадіоні "Ніка" в Олександрії.