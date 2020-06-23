Наставник "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал поражение от "Динамо" со счетом 1:2.

Наставник недоволен действиями арбитров, которые назначили четыре пенальти в поединке. Также Костышин извинился за поведение в матче, пишет 24 канал.

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"Я в первую очередь хочу извиниться за свое поведение на бровке возле поля. Потому что главный тренер не может так себя вести. Но на это были причины, ведь ты не можешь себя сдерживать, когда происходит такой бардак. Я даже эпитетов не могу подобрать. Хочется такое сказать, что журналисты потом "запикают" на видео", – сказал он.

А эти пенальти – это позор! Не может судить четыре арбитра VAR на всю Украину. Арановский подсказывает Бойко – Бойко подсказывает Арановскому. Друг другу нашептывают. Возможно, они супруги, возможно живут вместе, я не знаю.

Динамо – Колос: главное

"Динамо" в заключительном матче 27-го тура украинской Премьер-лиги одолело "Колос". Игра состоялась в Киеве на "Олимпийском" и завершилась победой подопечных Алексея Михайличенко со счетом 2:1.

Арбитр матча Сергей Бойко назначил четыре пенальти и показал одну красную карточку. На 53-й минуте счет мог открыть Андрей Богданов, но его удар с 11-метровой отметки отразил голкипер киевлян Георгий Бущан. Вскоре гости остались в меньшинстве. За два желтые карточки был удален Кирилл Петров.

Счет был открыт на 64-й минуте благодаря точному удару Виктора Цыганкова с пенальти. "Колос" отыгрался также с помощью 11-метрового, отличился Арни Вильхьяльмссон. Победу "Динамо" в концовке встречи принес Карлос Де Пена, который также забил с пенальти.