Наставник "Колоса" Руслан Костишин прокоментував поразку від "Динамо" з рахунком 1:2.

Наставник незадоволений діями арбітрів, які призначили чотири пенальті в поєдинку. Також Костишин вибачився за поведінку в матчі, пише 24 канал.

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"Я в першу чергу хочу вибачитися за свою поведінку на брівці у поля. Тому що головний тренер не може так себе вести. Але на це були причини, адже ти не можеш себе стримувати, коли відбувається такий бардак. Я навіть епітетів не можу підібрати. Хочеться таке сказати, що журналісти потім "запікають" на відео", – сказав він.

А ці пенальті – це ганьба! Не може судити чотири арбітри VAR на всю Україну. Арановський підказує Бойко – Бойко підказує Арановському. Один одному нашіптують. Можливо, вони подружжя, можливо проживають разом, я не знаю.

Динамо – Колос: головне

"Динамо" у заключному матчі 27-го туру української Прем’єр-ліги здолало "Колос". Гра відбулася у Києві на "Олімпійському" і завершилася перемогою підопічних Олексія Михайличенка з рахунком 2:1.

Арбітр матчу Сергій Бойко призначив чотири пенальті і показав одну червону картку. На 53-й хвилині рахунок міг відкрити Андрій Богданов, але його удар з 11-метрової позначки відбив голкіпер киян Георгій Бущан. Незабаром гості залишилися в меншості. За дві жовті картки був вилучений Кирило Петров.

Рахунок був відкритий на 64-й хвилині завдяки точному удару Віктора Циганкова з пенальті. "Колос" відігрався також за допомогою 11-метрового, відзначився Арні Вільхьяльмссон. Перемогу "Динамо" в кінцівці зустрічі приніс Карлос Де Пена, який також забив з пенальті.