Возможно, это был мой последний день в Шахтере, – Де Дзерби намекнул на уход из клуба

Донецкий Шахтер закончил свое благотворительное турне в поддержку Украины. Поединок против Хайдука мог стать последним для Роберто Де Дзерби во главе "горняков".

Де Дзерби: Сейчас одна большая проблема – это время

42-летний итальянский специалист вскоре может покинуть тренерский мостик Шахтера. Судьба Роберто Де Дзерби зависит от будущего сезона УПЛ.

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Наставник трогательно простился с футболистами после последнего благотворительного матча против Хайдука (3:3). Де Дзерби не исключил, что этот поединок мог быть последним для него во главе украинской команды.

Эмоциональный день, очень грустный. Потому что, возможно, это был мой последний день как тренер Шахтера. Я общался со всеми: с игроками, руководством клуба. Если чемпионат будет, то я хотел бы остаться здесь, а если произойдет наоборот и чемпионата не будет, я хотел бы начать нормальную жизнь и работать дальше. Сейчас одна большая проблема – это время. Потому что чемпионаты сейчас кончаются и вскоре начинается новый сезон. Самое время – это то, что заставляет меня больше всего беспокоиться о том, чтобы остаться,

– сказал итальянец.

"Как люди мы стали лучше благодаря Украине"

Де Дзерби заверил, что все его мнения сейчас точно не о футболе. В это сложное для Украины время сердце наставника Шахтера вместе с украинским народом, страдающим войной против России. Итальянец остался приятно поражен гостеприимством и теплым приемом украинских болельщиков.

"В этот сложный момент я – вместе с Украиной и всеми украинцами. Потому что мне нравится быть с хорошими людьми, у которых есть достоинство, смелость и гордость. Народ Украины очень многому меня научил. Я и мой тренерский штаб сейчас едем, но, думаю , как люди мы стали лучше благодаря Украине", – ответил главный тренер "горняков".

Карьера Де Дзерби в Шахтере