Возможно, это был мой последний день в Шахтере, – Де Дзерби намекнул на уход из клуба
Источник:сайт Шахтера
Донецкий Шахтер закончил свое благотворительное турне в поддержку Украины. Поединок против Хайдука мог стать последним для Роберто Де Дзерби во главе "горняков".
Де Дзерби: Сейчас одна большая проблема – это время
42-летний итальянский специалист вскоре может покинуть тренерский мостик Шахтера. Судьба Роберто Де Дзерби зависит от будущего сезона УПЛ.
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Наставник трогательно простился с футболистами после последнего благотворительного матча против Хайдука (3:3). Де Дзерби не исключил, что этот поединок мог быть последним для него во главе украинской команды.
Эмоциональный день, очень грустный. Потому что, возможно, это был мой последний день как тренер Шахтера. Я общался со всеми: с игроками, руководством клуба. Если чемпионат будет, то я хотел бы остаться здесь, а если произойдет наоборот и чемпионата не будет, я хотел бы начать нормальную жизнь и работать дальше. Сейчас одна большая проблема – это время. Потому что чемпионаты сейчас кончаются и вскоре начинается новый сезон. Самое время – это то, что заставляет меня больше всего беспокоиться о том, чтобы остаться,
– сказал итальянец.
"Как люди мы стали лучше благодаря Украине"
Де Дзерби заверил, что все его мнения сейчас точно не о футболе. В это сложное для Украины время сердце наставника Шахтера вместе с украинским народом, страдающим войной против России. Итальянец остался приятно поражен гостеприимством и теплым приемом украинских болельщиков.
"В этот сложный момент я – вместе с Украиной и всеми украинцами. Потому что мне нравится быть с хорошими людьми, у которых есть достоинство, смелость и гордость. Народ Украины очень многому меня научил. Я и мой тренерский штаб сейчас едем, но, думаю , как люди мы стали лучше благодаря Украине", – ответил главный тренер "горняков".
Карьера Де Дзерби в Шахтере
- В мае 2021 итальянский специалист поставил подпись под контрактом с Шахтером.
- Под руководством Роберто Де Дзерби "горняки" сыграли 30 матчей, в которых одержали 20 побед, расписали 5 мировых и потерпели 5 поражений.
- Соглашение наставника рассчитано до 30 июня 2023 года.
- Привел донецкий клуб к победе в Суперкубке Украины в сезоне-2021/2022.