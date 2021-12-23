Возлюбленная Роналду станет главной героиней фильма от Netflix: проморолик ленты
23 декабря 2021 , 15:06Читати новину українською
Источник:Netflix
Невеста легендарного футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес стала главной героиней документальной ленты от Netflix. Сериал можно будет посмотреть уже с 27 января.
История любви Роналду и Родригес
Родригес в своем инстаграме поделилась роликом под названием Soy Georgina от Netflix. Ожидается, что звездный футболист Роналду появится в ленте и расскажет историю о том, как он влюбился в Джорджину.
Интересно Криштиану Роналду с любимой узнали пол будущей двойни: радостное видео у елки
Soy Georgina – написала это то, что скрывается за обложками, рассказами и красными дорожками. Все серии выходят 27 января,
– написала возлюбленная Роналду в сети.
Видео Soy Georgina от Netflix
Что известно о семье футболиста
- Пара вместе уже пять лет. Родригес и Роналду воспитывают общую дочь Алану Мартину, а также троих детей от суррогатных матерей Криштиану.
- Ранее футболист и его возлюбленная сообщили, что ждут пополнения в семье. Впоследствии Роналду раскрыл секрет, что они ожидают двойню: девочку и мальчика.
- Недавно Родригес снялась для новогодней обложки Cosmopolitan. Беременная знаменитость позировала в ярком красном платье с пайетками.