Злоумышленников разыскивает полиция

Вблизи дома Дюка зафиксировали взрыв тротила. Во время неприятного инцидента в доме находилась жена руководителя футбола страны.

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Женщина не пострадала, однако материальные убытки значительны.

На место происшествия сразу прибыла полиция, которая начала работать над выяснением личности преступника.

Сам Дюка заверил, что взрыв был достаточно мощным. Неизвестные взорвали взрывчатку у ворот.

Ворота, больше не работают, но это не важно. У камер имеются кадры. Мужчина с капюшоном подошел к воротам и положил динамит на механизм, открывающий ворота, после чего взорвался динамит,

– сказал функционер.

Арманд Дюка: что известно