В восточном стиле: Белодед очаровала фанатов фотографией в вечернем платье

Бронзовый призер Олимпиады-2020 по дзюдо Дарья Белодед продолжает приятно радовать своих фанатов красивыми фотографиями. Спортсменка удачно развеивает мифы о спорте и неженственности.

Не перестает удивлять

21-летняя дзюдоистка активно ведет соцсети, где делится яркими фотографиями с фотосессий со своими подписчиками. Дарья Белодед выложила красивое фото, на котором позирует в вечернем платье в восточном стиле.

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Дарья умеет красиво сочетать в себе силу, в хорошем контексте спортивную злость и в то же время быть женственной. Спортсменка коротко подписала фото.

Как я люблю женственные образы. Платья, каблуки, красивые макияжи и укладки! Быть девушкой – замечательно,

– написала Белодед.



Дарья Белодед / Фото instagram.com/dariabilodid7

Напомним, что Дарья стала автором первой медали Украины на Олимпиаде-2020. Белодед была не довольна своей "бронзой", ведь она хотела получить олимпийское золото. Правда, через некоторое время изменила свое мнение.

После Токио Дарья взяла перерыв в спорте, чтобы физически и морально отдохнуть от дзюдо. Белодед уже вернулась к тренировкам.

Отметим, что Белодед не участвовала в последнем гран-при сезона в Абу-Даби. Сборная Украины получила лишь одну награду, которую принес 25-летний Богдан Ядов.