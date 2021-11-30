Единственная медаль в последнем гран-при сезона

Сразу 11 украинских дзюдоистов боролись за медали в последнем гран-при сезона. Участие в турнире приняли 223 участника из 41 страны мира.

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Кто представлял Украину

Дильшот Халматов, Олег Вередиб (оба до 60 килограммов)

Каро Марданян и Богдан Ядов (оба до 66 килограммов)

Артем Хомула (до 73 килограммов)

Геворг Манкуян и Сергей Кривчач (до 81 килограммов)

Виталий Шепель (до 90 килограммов)

Евгений Балевский (более 100 килограммов)

Анастасия Антипина (до 63 килограммов)

Анастасия Турчин (до 78 килограммов).

Среди 11 украинцев медаль стране принес лишь 25-летний Богдан Ядов. На своем пути к бронзовому финалу дзюдоист был сильнее соперников из Франции и Узбекистана. Победное шествие испортил россиянин. Ядов удержанием одолел представителя Молдавии Раду Извореану, получив оценку ваза-ари.

Это его вторая медаль на гран-при. Первую получил еще в 2019 году в Баку (Азербайджан).

Видео бронзовой схватки Ядова