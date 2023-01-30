В компанию к изменнику Украины: воспитанник МанСити променял Родину на "болота России"
Карьера перспективного питомца английского Манчестер Сити пошла по наклонной. Теперь Бенджамин Гарре выступит на "болотах".
29 января 2023 года... день, когда 22-летний левый вингер совершил самую большую ошибку в своей жизни. Аргентинец Бенджемин Гарре подписал контракт с российским Крыльем Советом.
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Из почти АПЛ до игры в стране террориста
Футболист покинул родную Аргентину ради выступлений во враждебной стране. Похоже, что воспитанник Манчестер Сити вообще не интересуется последними новостями, которые происходят в Украине после 24 февраля 2022 года.
Гарре заключил контракт с российским клубом до конца июня 2026 года. Бенджамин будет выступать "на болотах" под 28-м номером.
Аргентинский футболист перешел в 11 команду Премьер-лиги России.
Гарре будет новым одноклубником предателя Украины Дмитрия Иванисени, который до июля 2021 выступал за сборную Украины и луганскую Зарю. После перехода опорник сам похоронил свою репутацию в родной стране и свои возможности продолжать выступать за национальную команду.
Напомним, что украинский опорник пропустил большой период времени из-за травмы. Последний раз выходил на футбольное поле еще в июле 2022 года.
Что известно о новичке Крылье Советов, поигравшем в Академии МанСити
- Летом 2016 уехал из родной Аргентины в Академию английского МанСити, где поиграл за U-18 и U-23.
- Зимой 2020 года перебрался в Аргентину, подписав контракт с Расингом.
- После чего уехал в аренду в Уракану.
- 28 января 2023 года вернулся из аренды в Расинг, а уже 29 числа того же месяца стал футболистом российского Крылья Советов.