Футболист оригинальным способом собрал деньги на автомобиль для ВСУ

Целью Луки было собрать 90 тысяч гривен на автомобиль, но удалось собрать несколько больше – 120 тысяч. Благодаря этим средствам волонтеры смогли приобрести автомобиль, который уже помогает нашим защитникам на фронте.

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Отец парня Артем Аронов рассказал, как его сыну удалось собрать такую ​​сумму средств.

Родственникам и друзьям одного из наших тренеров, находящихся на фронте, нужен был автомобиль. Мы вместе с волонтерами решили присоединиться к сбору средств на машину. Мы решили разыграть в соцсетях известные марки "русский военный корабель"... Все и таким образом собрать средства,

– сказал Артем.



Лука Аронов / Фото ФК Рух

Лука не останавливается на достигнутом и сейчас собирает на еще 2 автомобиля для наших защитников

"Я считаю, что в такое время каждый украинец должен приносить пользу своей стране, поэтому мы решили собирать средства для наших военных. Мне приятно, что меня отметил Максим Козицкий, но хочу сказать, что это не только моя заслуга, но и всех людей, которые присылали средства и волонтеров, которые нам помогали", – сказал Лука.

Как присоединиться к благотворительному собранию