Помощь для работников вуза
Паралимпийка училась в университете имени Каразина, сейчас она там работает. В общей сложности Литовченко планирует собрать около 30 тысяч долларов.
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Теннисистка хочет эти средства направить на помощь работникам вуза, которые оказались в сложных жизненных условиях из-за войны. К ее инициативе присоединились другие спортсмены из разных стран мира.
В Чехии мы провели по настольному теннису с чешским тренером. Также я приобщила Дмитрия Овчарова, он бронзовый и серебряный призер Олимпийских игр 2016 и 2020 годов по настольному теннису. Он сейчас живет в Германии, играет за германскую команду. Он продал свою футболку,
– рассказала Марина.
В начале апреля Литовченко хотела продать свою медаль Паралимпийских игр, однако отказали.
Я написала пост в фейсбуке, что хочу помочь, продавая свою медаль. Я получила множество отзывов о том, что это суперидея. Очень многое получила отзывов, мол, нет, эта медаль должна остаться в Украине, давай лучше сбор средств. Уже нам удалось собрать 13 880 долларов,
– сказала теннисистка.
Оккупанты нанесли значительный ущерб университету имени Каразина
- 25 февраля поврежден корпус физико-технического факультета ХНУ им. Каразина. Повторно был поврежден еще одним ударом РФ 11 марта.
- 1 марта, когда по зданию ОГА ударили ракетами, взрывной волной было повреждено около 400 окон в двух корпусах вуза на площади Свободы.
- 2 марта россияне нанесли удар по зданию экономического факультета и Каразинской школы бизнеса.
- 5 марта оккупанты ударили по спорткомплексу университета.
- Также в результате обстрелов повреждены Каразинский институт госуправления, два общежития, здание старой библиотеки, музей природы.