Воры вернули легенде тенниса обручальное кольцо, которое он прятал в кроссовках: фото
Источник:инстаграм Энди Маррея
В Калифорнии бывшей первой ракетке мира, британскому теннисисту Энди Маррею вернули украденные кроссовки, к шнуркам которых было привязано его обручальное кольцо.
Маррей обычно привязывает кольцо к кроссовкам во время игры в теннис. Накануне Энди обнаружил, что украли не только кроссовки, но и кольцо, которое он забыл отвязать.
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Игрок объяснил, что не имел места для того, чтобы просушить обувь в комнате своего отеля, поэтому решил проветрить кроссовки, которые были "влажные, потные и вонючие", на улице. Там их и украли.
"Вы не поверите, но кольцо и кроссовки вернулись домой! Они по-прежнему ужасно пахнут, но я доволен проделанной работой", – сказал Маррей.
Других деталей относительно того, как удалось вернуть обувь с кольцом, он не сообщил.
Кто такой Энди Маррей?
- Энди Маррей – 34-летний британский теннисист, экс-первая ракетка мира (2016).
- Двукратный олимпийский чемпион по теннису (2012, 2016), трехкратный чемпион турниров Grand Slam (Wimbledon (2013, 2016) и US Open (2012)). В общем, с 2005 года выиграл 46 титулов в АТР-туре.
- С 2015 года он женат на Ким Сирс. Поклонники давно заметили, что игрок привязывает кольцо к кроссовкам. Поэтому новость о том, что он потерял его вызвала немало шуток в сети.