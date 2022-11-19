Ворскла победила Колос в матче со спорным пенальти: видеообзор поединка УПЛ

Команда Виктора Скрипника сумела взять три балла в Ковалевке благодаря голам Сефери и Степанюка. Это позволило полтавчанам обойти Колос в турнирной таблице.

Колос – Ворскла 1:2

Голы: Милько, 65 (пен.) – Сефери, 30, Степанюк, 80.

Несмотря на старт чемпионата мира, который уже на носу, УПЛ продолжает свой сезон, несмотря ни на что. В эти выходные в чемпионате Украины проходят поединки 14 тура элитного дивизиона.

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Одним из матчей субботы стало сражение претендентов на еврокубки – Колос в Ковалевке принимал полтавскую Ворсклу, пишет 24 канал. Первые удачно начали сезон (три победы в 4-х матчах), после чего забуксовали.

Полтавчане же наоборот на старте провели какой-то период в зоне вылета, после чего набрали форму и закрепились в середине таблицы. Как итог, перед очной встречей Ворскла отставала от Колосса только на бал, хотя и имела на один сыгранный поединок больше.

Матч проходил при равной игре, однако первыми смогли забить гости. После паса от Челядина Сефери в ощупь нанес несильный удар в угол ворот Волынца. Поскольку вратарю закрывал осмотр защитник, Евгений не смог среагировать на мяч.

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Колос начал чаще бить по воротам соперника, но забить смог уже после перерыва с вызывающим вопрос пенальти. Во-первых, Безбородько перед выходом на ворота Потрошителя мог находиться в офсайде.

Во-вторых, сам пенальти тоже спорный, не исключено, что Денис симулировал. Впрочем, судья указал на отметку и Милько уверенно реализовал приговор, сравнив счет.

Тем не менее, гости обрели возможность одержать выездную победу. За десять минут до конца матча Челядин выполнил прострел с фланга и Волынец сыграл крайне неудачно. Кипер отбил мяч почти перед собой и Степанюк оказался первым на добивании.

Видеообзор матча Колос – Ворскла:

Таким образом, Ворскла выигрывает впервые за последние три игры и обходит в таблице кузнецов. Полтавчане поднялись на шестую позицию, но и сыграли они на матч больше чем ближайшие преследователи (Верес, Колос и Металлист).

Колос же пока остается восьмым. В следующем туре подопечные Вишняка будут противостоять Львову, тогда как полтавчан ждет дуэль с Шахтером.