Колос – Ворскла 1:2

Голи: Мілько, 65 (пен.) – Сефері, 30, Степанюк, 80.

Попри старт чемпіонату світу, який вже на носі, УПЛ продовжує свій сезон попри все. Цими вихідними в чемпіонаті України проходять поєдинки 14 туру елітного дивізіону.

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Одним із матчей суботи стала битва претендентів на єврокубки – Колос у Ковалівці приймав полтавську Ворсклу, пише 24 канал. Перші вдало почали сезон (три перемоги в 4-х матчах), після чого забуксували.

Полтавці ж навпаки на старті провели якийсь період у зоні вильоту, після чого набрали форму і закріпились у середині таблиці. Як підсумок, перед очною зустріччю Ворскла відставала від Колоса лише на бал, хоча і мала на один зіграний поєдинок більше.

Матч проходив за рівної гри, однак першими змогли забити гості. Після пасу від Челядіна Сефері в дотик наніс несильний удар в кут воріт Волинця. Оскільки воротарю закривав огляд захисник, Євген не зміг зреагувати на м'яч.

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Колос почав частіше бити по воротах суперника, але забити зміг вже після перерви з пенальті, яке викликає питання. По-перше, Безбородько перед виходом на ворота Різника міг перебувати в офсайді.

По-друге, сам пенальті теж спірний, не виключено, що Денис симулював. Втім суддя таки вказав на позначку і Мілько впевнено реалізував вирок, зрівнявши рахунок.

Тим не менше, гості знайшли можливість здобути виїзну перемогу. За десять хвилин до кінця матчу Челядін виконав простріл з флангу і Волинець зіграв вкрай невдало. Кіпер відбив м'яч майже перед собою і Степанюк опинився першим на добиванні.

Відеоогляд матчу Колос – Ворскла:

Таким чином Ворскла виграє вперше за останні три гри і обходить у таблиці ковалівців. Полтавці піднялись на шосту позицію, але і зіграли вони на матч більше ніж найближчі переслідувачі (Верес, Колос та Металіст).

Колос же поки залишається восьмим. У наступному турі підопічні Вишняка протистоятимуть Львову, тоді як на полтавців очікує дуель із Шахтарем.