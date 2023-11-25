Полтавская Ворскла в четвертый раз подряд выиграла Кубок Украины по футболу среди женщин
Команда Наталии Зинченко на классе обыграла вицечемпионок Украины Кривбасс. Победу "зелено-белым" принесла Виктория Андрухив благодаря дублю за семь минут.
Ворскла – Кривбасс 2:0
Голы: Андрухив, 40, 47.
Во Львове на стадионе "СКИФ" прошел финал Кубка Украины по футболу среди женщин. В розыгрыше 2023 приняли участие 16 команд, из которых 12 представляли Высшую лигу, пишет 24 канал.
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Победа на классе
До решающей встречи дошли действующие чемпион и вице-чемпион Украины – Ворскла и Кривбасс. Первые были явными фаворитами матча, что и доказали на футбольном поле.
Полтавская команда забила по голу в каждом из таймов усилиями Вероники Андрухив. Сначала игрок открыл счет метким ударом со штрафного, а после перерыва реализовал ассист от Подольской.
К концу матча криворожки остались в меньшинстве из-за удаления Фаты Кулибали. Таким образом, Ворскла уверенно довела дело до победы.
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Четвертый триумф
Для полтавского клуба это уже четвертый Кубок Украины среди женщин подряд. В 2020 и 2021 годах команда добывала трофей под названием "Жилстрой-2", но затем объединилась с Ворсклой.
По количеству трофеев полтавчанки догнали донецкую Дончанку и черниговскую Легенду. Больше в своем активе имеет лишь абсолютный рекордсмен турнира харьковский Жилстрой-1, у которого 11 Кубков.