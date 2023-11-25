Ворскла – Кривбас 2:0

Голи: Андрухів, 40, 47.

У Львові на стадіоні "СКІФ" відбувся фінал Кубка України з футболу серед жінок. У розіграші 2023 року взяли участь 16 команд, з яких 12 представляли Вищу лігу, пише 24 канал.

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Перемога на класі

До вирішальної зустрічі дійшли чинні чемпіон та віцечемпіон України – Ворскла та Кривбас. Перші були явними фаворитами матчу, що і довели на футбольному полі.

Полтавська команда забила по голу в кожному з таймів зусиллями Вероніки Андрухів. Спочатку гравчиня відкрила рахунок влучним ударом зі штрафного, а після перерви реалізувала асист від Подольської.

Під кінець матчу криворіжки залишились у меншості через вилучення Фати Кулібалі. Таким чином, Ворскла впевнено довела справу до перемоги.

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Четвертий тріумф

Для полтавського клубу це вже четвертий поспіль Кубок України серед жінок. У 2020 та 2021 роках команда здобувала трофей під назвою "Житлобуд-2", але потім об'єдналась із Ворсклою.

За кількістю трофеїв полтавчанки наздогнали донецьку Донеччанку та чернігівську Легенду. Більше у своєму активі має лише абсолютний рекордсмен турніру харківський Житлобуд-1, у якого 11 Кубків.