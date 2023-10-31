Украина – Греция 1:0

Гол: Апанащенко, 32

Украинки подошли к этому поединку с серией поражений, которая составляла уже три подряд поединка группового раунда Лиги наций квартета 3 дивизиона В. К этому матчу "сине-желтые" потерпели три фиаско с одинаковым счетом 1:2, сообщает 24 Канал.

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31 октября украинской сборной удалось взять реванш у греческих футболисток за поражение в очной встрече 3-го тура 1:2. Тогда единственный гол в составе нашей сборной забила Ольга Овдийчук.

Первый гол во встрече пришлось ждать 32 минуты, когда номинальные хозяйки получили право на штрафной удар. Петя из стандарта поразила стойку ворот Греции, но первой на добивании была опытная Апанащенко. Дарья ударом в одно касание пробила мимо голкиперки Греции – 1:0.

Видео гола Апанащенко

Именно с таким минимальным счетом команды ушли на 15-минутный перерыв.

Во втором тайме команды создали моменты, но ни один из них так и не закончился голом.

Украина минимально обыграла Грецию и одержала первую победу в групповом этапе Лиги наций.

Украина с 3 баллами идет третьей в группе 3. Столько же очков у четвертой Греции, которая уступает украинкам по дополнительной статистике.

К слову. Следующий матч женская сборная Украины в групповом раунде Лиги наций проведет 1 декабря против Польши.