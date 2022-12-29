Константина Жеваго задержали французские стражи порядка по запросу ДБР. Президенту Ворсклы и его соратникам выдвинули подозрение в хищении 113 миллионов долларов. На его имущество уже был наложен штраф.

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Первые проблемы полтавского клуба

Отметим, что до полномасштабного вторжения России в Украину Жеваго был одним из самых богатых людей страны. А вот в 2022 году его состояние уменьшило почти вдвое – 1,4 миллиарда долларов, хотя до этого было 2,4 миллиарда.

По сообщению СМИ, владелец футбольного клуба "Ворскла" Полтава уже давно не проживает в Украине. Он катается между Лондоном и Дубаем.

Такое развитие событий может оказать существенное влияние на существование футбольного клуба, которым владеет арестованный бизнесмен.

"ТаТоТаке" уже сообщило, что из-за задержания бюджет Ворсклы будет срезан в 40 - 50 процентов. Клуб будет прощаться с футболистами, чтобы разгрузить бюджетные сведения.

Клуб возьмет вектор омоложения, возьмет ставку на своих питомцев и не будет активным на трансферном рынке.

27 декабря вице-президент Ворсклы Олег Лысак сообщил похожую информацию по трансферным планам команды. Он заявил, что клуб не будет разбрасываться деньгами в столь сложное время. Об аресте Жеваго информация появилась уже 28 декабря.

К слову. Ворскла закончила первый круг УПЛ на 9-м месте, набрав 18 очков.