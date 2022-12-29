Костянтина Жеваго затримали французькі правоохоронці за запитом ДБР. Президенту Ворскли та його соратникам висунули підозру у розкраданні 113 мільйонів доларів. На його майно вже наклали штраф.

До теми У Франції затримали українського бізнесмена та екснардепа Костянтина Жеваго

Перші проблеми полтавського клубу

Відзначимо, що у до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Жеваго був одним із найбагатших людей країни. А от у 2022 році його статки зменшили майже вдвічі – 1,4 мільярда доларів, хоча до цього були 2,4 мільярда.

За повідомленням ЗМІ, власник футбольного клубу Ворскла Полтава вже давно не проживає в Україні. Він катається між Лондоном та Дубаєм.

Такий розвиток подій може суттєво вплинути на існування футбольного клубу, яким володіє заарештований бізнесмен.

"ТаТоТаке" вже повідомило, що через затримання бюджет Ворскли буде зрізаний у 40 – 50 відсотків. Клуб буде прощатись із футболістами, щоб дещо розвантажити бюджетні відомості.

Клуб візьме вектор омолодження, візьме ставку на своїх вихованців та не буде активним на трансферному ринку.

27 грудня віцепрезидент Ворскли Олег Лисак повідомив схожу інформацію по трансферних планах команди. Він заявив, що клуб не буде розкидатись грішми у такий складний час. Про арешт Жеваго інформація з'явилась вже 28 грудня.

До слова. Ворскла закінчила перше коло УПЛ на 9-му місці, набравши 18 очок.