"Переплыли Ворсклу" без Судакова: Шахтер – победитель Кубка Украины-2023/2024

В среду, 15 мая, Ворскла и Шахтер сыграли в финале Кубка Украины. Футболисты донецкого клуба подняли над головой очередной трофей.

Ворскла – Шахтер 1:2

Голы: Ковталюк, 85 – Сикан, 40, Конопля, 56

Накануне матча Шахтер потерял одного из своих лидеров. Георгий Судаков получил повреждение, которое не позволило ему сыграть в финале Кубка Украины. Поэтому полузащитник разместился на трибунах стадиона "Авангард" в Ровно вместе с главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым, который тоже посетил интересный матч, сообщает 24 Канал.

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Команды осторожно начали поединок. Шахтер больше владел мячом, но острее были футболисты из Полтавы.

Дважды в первом тайме в игру вступал Ризнык. Сначала Дмитрий классно сыграл на выходе, выбив мяч за пределами собственной площадки. А уже через несколько минут намертво зафиксировал удар от Кане, который во второй раз угрожал владениям "горняков". Но снова голкипер Шахтера вышел победителем из этой дуэли.

Зато Конопля опасно пробивал головой после передачи Кевина. Ефим не попал в рамку ворот Исенко.

На 33-й минуте Шахтер заработал опасный штрафной, но удар Зубкова после розыгрыша стандарта взяла на себя стенка, которую выстроил голкипер Ворсклы из своих партнеров по команде.

Первая половина встречи закончилась минимальным преимуществом на табло "горняков" 0:1.

После перерыва ворскляне активнее заиграли на части поля соперника. Но гол снова прилетел от дончан. На этот раз после углового. Конопля, после передачи от Матвиенко, головой прошил Исенко, который успел среагировать на удар, но уже за пределами линии ворот. Судья лишь через несколько минут засчитал взятие ворот от "горняков". Шахтер увеличил свое преимущество до 0:2.

Перед голом команды обменялись моментами. Резник справился с голом Мякушко, а Сикан пробил выше ворот Исенко.

На второй пропущенный гол главный тренер Ворсклы Долганский отреагировал целым рядом замен.

Зубков головой пробил очень неточно после передачи Азарова, который в первом тайме отдал идеальную передачу на голову Сикана.

Футболисты полтавского клуба сократили отставание до минимума на предпоследней минуте матча. Ковталюк включил "Бразилию" и пяткой замкнул передачу от Крупского – 1:2.

Очень эмоциональным и напряженным был финал этого поединка. Но ворсклянам не удалось во второй раз огорчить Ризныка.

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Видео всех голов финала Ворскла – Шахтер

"Горняки" взяли реванш за поражение в финале Кубка страны сезона-2008/2009, когда ворскляне благодаря голу Василия Сачко получили трофей 1:0. Подопечные Марино Пушича вслед за чемпионством завоевала свой 14-й в истории Кубок Украины. В последний раз команда из Донецка брала этот трофей в сезоне-2018/2019.