Ворскла – Черноморец 0:0

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Обе команды поочередно проводили атаки на ворота соперника, но первая половина встречи завершилась в нулевую ничью. Самый опасный момент создал Полтавский коллектив на 35-й минуте, когда Степанюк попал в штангу.

Под конец первого тайма хавбек Ворсклы Пешич получил повреждение и был заменен на Кравчука, который только перенес коронавирус.

Во втором тайме полтавчане активнее пошли вперед, но на табло это не сказалось. Свои моменты не смогли реализовать Степанюк, Пердута, Кравчук, Рангел, Тамм и Челядин.

Отметим, что Кравчука, который вышел на замену в первом тайме, был отправлен отдыхать уже на 73-й минуте игры на Чеснакова.

Ворскла не смогла обыграть дома Черноморец и потеряла шанс вернуться на третье место в турнирной таблице чемпионата Украины, которое она занимала до сегодняшнего матча.

В следующем туре Ворскла 6 ноября сыграет против Динамо на выезде, а Черноморец в тот же день примет на своем поле ФК Рух.

Ворскла – Черноморец видеообзор