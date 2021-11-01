Ворскла – Чорноморець 0:0

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Обидві команди по черзі проводили атаки на ворота суперника, але перша половина зустрічі завершилася у нульову нічию. Найнебезпечніший момент створив полтавський колектив на 35-й хвилині, коли Степанюк влучив у штангу.

Під кінець першого тайму хавбек Ворскли Пєшич отримав пошкодження і був замінений на Кравчука, який тільки переніс коронавірус.

У другому таймі полтавці активніше пішли вперед, але на табло це не позначилося. Свої моменти не змогли реалізувати Степанюк, Пердута, Кравчук, Рангел, Тамм та Челядін.

Зазначимо, що Кравчука, який вийшов на заміну у першому таймі, було відправлено відпочивати вже на 73-й хвилині гри на Чеснакова.

Ворскла не змогла обіграти вдома Чорноморець і втратила шанс повернутися на третє місце у турнірній таблиці чемпіонату України, яке вона посідала до сьогоднішнього матчу.

У наступному турі Ворскла 6 листопада зіграє проти Динамо на виїзді, а Чорноморець того ж дня прийме на своєму полі ФК Рух.

Ворскла – Чорноморець відеоогляд