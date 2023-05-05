Благодаря ультрас: Ворскла разорвала контракты с футболистами, игравшими в России и Крыму

Полтавские фанаты возмутились тем, что их любимый клуб подписал футболистов-изменников. После разговора с руководством клуб простился с этими игроками.

Уже девять лет Украина защищает свою независимость от захватчиков из России. При этом украинцы отказываются от всего русского, чтобы не спонсировать террористов.

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Впрочем, есть немало предателей или просто недалеких людей, которые не видят в России врага. К примеру, спортсмены нередко ездили в страну-террористку зарабатывать деньги.

Давление ультрас Ворсклы сказалось

Такая история произошла с двумя футболистами полтавской Ворсклы Андреем Кравчуком и Иваном Пономаренко. Первый пришел в Ворсклу летом 2022-го, второй – этой зимой.

Как сообщают СМИ, ультрас полтавчан встретился с руководством команды и потребовал расторжения контракта с коллаборантами. Функционеры удовлетворили просьбу болельщиков, из которых много военнослужащих, защищающих Украину.

Кравчук играл в России

Отметим, что Андрей Кравчук является питомцем донецкого Олимпика, за который играл до 2020 года. В 2021-м полузащитник перебрался "заперебрик" и стал игроком московского Торпедо.

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В этом клубе Кравчук пробыл полтора сезона и в марте 2022-го разорвал с ним контракт "по семейным обстоятельствам". В течение этого сезона Андрей наиграл пять матчей за Ворсклу, отличившись голом и ассистом.

Пономаренко помогал коллаборантам в Крыму

Что касается Пономаренко, то вратарь родился в Крыму, но является воспитанником Днепра. В 2019 году он переехал на оккупированный полуостров, где играл в чемпионате Крыма под руководством оккупантов за Крымтеплицу.

Позже Иван играл в таджикском ЦСКА Душанбе, а также в Буковине и Львове. Именно в последней команде он начинал этот сезон, сыграв четыре матча в УПЛ. По Ворскле Пономаренко так и не дебютировал.