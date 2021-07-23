Ворскла повторила печальный антирекорд Динамо в еврокубках
Источник:24 канал
Ворскла 22 июля сыграла первый матч квалификации Лиги конференций против КуПСа. Полтавский клуб обидно упустил победу на последней минуте встречи.
Гол, который привел к антирекорду
Полтавский клуб фактически гарантировал себе победу в первом матче в новом турнире. Но на шестой компенсированной минуте все перевернулось с ног на голову.
Больше о матче Ворскла упустила победу над КуПС на последней минуте матча Лиги конференций: видео
После подачи с углового в штрафной Ворсклы возник настоящая "пожар". Томас оказался самым расторопным из всех игроков и прошил сетку ворот полтавского голкипера. Матч завершился боевой ничьей 2:2.Этот гол не только не позволил полтавской команде одержать важную победу, но и поставил антирекорд Ворсклы. Это взятие ворот стало одним из самых поздних для украинских клубов в еврокубках.
Ранее такой неприятный показатель принадлежал только киевскому Динамо. Чемпион УПЛ в ноябре 2019 года пропустил также на шестой добавленной минуте. Произошло это в игре группового раунда Лиги Европы против Мальме. Та встреча и вообще завершилась победой шведов 3:4. Победный мяч забил Маркус Розенберг.
- Ответный матч Ворскла сыграет 29 июля в Полтаве.
- Команда уже в понедельник, 26 июля, стартует в новом сезоне УПЛ. Соперником команды Юрия Максимова станет Днепр-1.