Ворскла повторила печальный антирекорд Динамо в еврокубках

Ворскла 22 июля сыграла первый матч квалификации Лиги конференций против КуПСа. Полтавский клуб обидно упустил победу на последней минуте встречи.

Гол, который привел к антирекорду

Полтавский клуб фактически гарантировал себе победу в первом матче в новом турнире. Но на шестой компенсированной минуте все перевернулось с ног на голову.

Больше о матче Ворскла упустила победу над КуПС на последней минуте матча Лиги конференций: видео

После подачи с углового в штрафной Ворсклы возник настоящая "пожар". Томас оказался самым расторопным из всех игроков и прошил сетку ворот полтавского голкипера. Матч завершился боевой ничьей 2:2.

Этот гол не только не позволил полтавской команде одержать важную победу, но и поставил антирекорд Ворсклы. Это взятие ворот стало одним из самых поздних для украинских клубов в еврокубках.

Ранее такой неприятный показатель принадлежал только киевскому Динамо. Чемпион УПЛ в ноябре 2019 года пропустил также на шестой добавленной минуте. Произошло это в игре группового раунда Лиги Европы против Мальме. Та встреча и вообще завершилась победой шведов 3:4. Победный мяч забил Маркус Розенберг.