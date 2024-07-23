Сразу после войны: в Полтаве планируют построить новый современный стадион
Источник:Полтавщина
Ворскла имеет целью реализовать план по строительству новой арены на месте стадиона имени Алексея Бутовского. Ее вместимость должна быть втрое меньше нынешней.
Полтавская Ворскла намерена обновить свою домашнюю арену. "Зелено-белая" команда выступает на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского, который был открыт в 1951 году.
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Новый стадион в Полтаве?
Арена вмещает 24 795 зрителей, но клуб хочет сократить эту численность. Ворскла планирует снести действующий стадион и на его месте построить новую арену.
Она должна быть крытой и вмещать около 8,5 тысяч мест. Клуб хочет более современно оборудовать новый стадион, спроектировав там паркинг, бизнес-центр и коммерческое помещение.
Сейчас на пути полтавчан стоит вопрос собственности стадиона. Здание принадлежит Полтавской территориальной общине. Президент "зелено-белых" Роман Черняк обратился в местный горсовет с просьбой передать стадион в собственность клуба.
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Сообщается, что многие местные депутаты поддерживают эту идею, но при условии сохранения Ворсклой детской академии. В случае согласования строительства полтавчане планируют начать реализацию проекта после окончания войны.
Напомним, что с 1996 года Ворскла является неизменным участником элитного дивизиона чемпионата Украины. Команда дважды занимала третье место (в 1996 и 2018 годах), а также десять раз выходила в еврокубки.