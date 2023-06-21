Ворскла получила соперника в квалификации Лиги конференций

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги конференций. Полтавская Ворскла узнала своего соперника.

Команде Виктора Скрипника сыграет против победителя матча ДАК (Словакия) – Дила Гори (Грузия). Полтавский клуб был среди несеянных по Основному пути и получил соперника среди сеяных, сообщает 24 Канал.

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Первый экзамен для ворсклян

Напомним, что Ворскла заняла 5 место по итогам сезона-2022/2023 в УПЛ. Ворскляне набрали 45 баллов в 30 турах. В четвертое киевское Динамо отставание составило аж в 15 очков. Однако преимущество клуба из Полтавы над шестой Александрией составило всего один пункт.

Победитель противостояния Ворскла пройдет в третий круг квалификации Лиги конференций.

Первый поединок второго отборочного раунда состоится 27 июля и ответный матч – 3 августа. Первая игра для полтавского клуба будет формально домашняя.