Днепр-1 в зрелищном матче одолел Десну благодаря дублю Чуже: видео
Черниговская Десна и Днепр-1 в субботу, 20 марта, встретились в 19 туре чемпионата Украины. Зрелищный поединок завершился победой Днепра-1.
Источник:24 канал
Десна – Днепр-1 0:2
Голы: Чуже, 45+1, 90+4
Удаление: Безбородько, 90+3 (Десна)
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Футбол на встречных курсах
Десна и Днепр-1 предложили зрителям на стадионе в Чернигове прекрасный футбол, наполненный большим количеством острых моментов.
Уже на 5 минуте Калитвинцев намекнул, что поединок будет горячим. Владислав нанес удар из-за пределов штрафной, но не смог попасть в створ из-за гущи игроков. Через мгновение Будковский нанес свой удар, но на этот раз выше ворот.
На 22 минуте Гуцуляк получил мяч в штрафной, но не смог сразу пробить. Футболист подстраивался под левую ногу и попал в штангу, после чего мяч еще и попал голкиперу в голову.
Днепр-1 свой первый момент имел на 24 минуте. Чуже вывел Довбика на ударную позицию, но Артем не смог переиграть вратаря в пределах штрафной. Все шансы открыть счет имел Назаренко.
Он пробил с острого угла рядом со штангой. Через минуту Тотовицкому не хватило нескольких сантиметров, чтобы почти с линии штрафной отправить мяч в дальний угол. Юрчук потянул сложный удар.
На 34 минуте похожий момент возник у гостей. Хорват Чуже выкручивал в девятку, но на этот раз на высоте был Литовка!
После перерыва Десна устроила давление на ворота днепрян. На 57 минуте Гитченко мог реабилитироваться за ошибку в пропущенном голе. Защитник Десны замыкал выверенный навес в штрафную от Тотовицкого, однако его удар головой отразил Юрчук.
Через несколько минут уже сам Тотовицкий должен был сравнивать счет. Хавбеку позволили пробить с пределов штрафной, но и он не попал в створ ворот.
Ближе к концу матча Днепр-1 начал садиться в глухую защиту, от чего несколько пострадала зрелищность игры. Десна проводила позиционные атаки и пыталась расшатать оборону соперника.
В итоге Десна не смогла дожать соперника, ведь в компенсированное время еще и осталась в меньшинстве. А днепряне еще и реализовали опасное стандартное положение. После штрафного Литовка отбил мяч, но Чуже удачно сыграл на добивании.
Благодаря победе Днепр-1 сохранил 8 место. Зато Десна потеряла шанс выйти на третью позицию.
Десна – Днепр-1 видеообзор
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