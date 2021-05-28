Ворскла официально подписала экс-футболиста десны и сборной Эстонии

28 мая 2021 , 17:57
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ФК Ворскла

29-летний центральный защитник Десны и сборной Эстонии Йоонас Тамм стал игроком полтавской Ворсклы. Сроки и финансовые условия контракта не разглашаются.

Эстонец стал первым приобретением Ворсклы в летнее межсезонье.

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Что известно о Йоонасе Тамме

  • Прошлый сезон Тамм провел в составе "Десны", за которую сыграл 20 матчей и забил один гол. До этого игрок защищал цвета Флоры, Тулевика, Треллеборга и Норчепига.
  • Кроме этого, Тамм является игроком сборной Эстонии, за которую провел 38 матчей, в которых забил три гола. Тransfermarkt оценивает футболиста в 500 тысяч евро.
  • Выступления за национальную сборную Эстонии Тамм начал в 2011 году, за которую сыграл почти четыре десятка встреч, забил три гола.
  • Эстонец имеет значительные антропометрические данные: Рост 192 см и вес 95 кг.
Автор: Юрій Семенюк