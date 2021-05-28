Естонець став першим придбанням Ворскли в літнє міжсезоння.

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Що відомо про Йоонаса Тамма

  • Минулий сезон Тамм провів у складі Десни, за яку зіграв 20 поєдинків і забив один гол. До цього гравець захищав кольори Флори, Тулевіка, Треллеборга і Норчепіга.
  • Крім цього, Тамм є гравцем збірної Естонії, за яку провів 38 матчів, в яких забив три голи. Тransfermarkt оцінює футболіста в 500 тисяч євро.
  • Виступи за національну збірну Естонії Тамм почав в 2011 році, за яку зіграв майже чотири десятки зустрічей, забив три голи.
  • Естонець має значні антропометричні дані: зріст 192 см і вага 95 кг.