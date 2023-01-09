Ворскла готова отпустить лидера в Шахтер: все из-за скандала с беглым президентом клуба

Полтавская Ворскла пытается разгрести бюджетную ведомость. В команде могут возникнуть проблемы после скандала с арестом владельца футбольного клуба Константина Жеваго.

Полтавский клуб готов попрощаться с номером один в воротах Дмитрием Резником. Ворскла может продать талантливого голкипера в донецкий Шахтер, ранее контактировавший относительно трансфера 23-летнего вратаря.

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Предложение для "горняков"

Тогда Шахтер не смог договориться с Ворсклой о цене переезда Потрошителя. В 2023 году полтавский клуб сам уже согласен отпустить Дмитрия за 3 миллиона евро.

Такой переход не только разгрузит финансовую ведомость, но позволит Ворскли солидно заработать.

Такой вариант будет выгоден и Шахтеру, который сможет продать Анатолия Трубина. 21-летний голкипер попал под прицел топовых клубов Европы, среди которых есть интерес со стороны туринского Ювентуса.

Скандал вокруг президента Ворсклы

Контракт Потрошителя с Ворсклой рассчитан до конца июня 2024 года.

В конце 2022 года в элитном курорте во французских Альпах Куршевели поймали нынешнего владельца футбольного клуба Константина Жеваго. Президенту Ворсклы и его соратникам выдвинули подозрение в хищении 113 миллионов долларов. На его имущество уже был наложен штраф.

Такой поворот событий отрицательно должен был повлиять на существование Ворсклы. По сообщению "ТаТоТаке", бюджет клуба из-за ситуации с Жеваго будет срезан в 40 – 50 процентов. Клуб возьму вектор омоложения и простится с несколькими футболистами, чтобы уменьшить загруженность бюджета.

5 января суд французского города Шамбери назначил залог для президента Ворскла Константина Жеваго в размере одного миллиона евро.

К слову. Ворскла закончила первый круг УПЛ на 9-м месте, набрав 18 очков.

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