Ворскла – КуПС: где смотреть матч Лиги конференций
28 июля 2021 , 20:58Читати новину українською
Источник:24 канал
В четверг, 29 июля, состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором полтавская Ворскла будет принимать финский КуПС.
Ответный матч состоится в Полтаве на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского. Начало – в 19:00.
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Ворскла – КуПС: где смотреть матч
В прямом эфире поединок Ворскла – КуПС покажет телеканал "Футбол 1" и видеосервис MEGOGO. Первая встреча завершилась со счетом 2:2.
Смотреть онлайн матч Ворскла – КуПС можно на платформе Oll.tv, оформив одну из трех подписок – "Футбол" (109 гривен в месяц), "xtra sport" (139 гривен в месяц), либо же "xtra sport oll inclusive" (189 гривен на месяц).
- В первой игре Ворскла почти гарантировала себе дебютную победу в новом турнире Лиге конференций. Однако команда Юрия Максимова обидно пропустила в компенсированные к матчу минуты. После подачи с углового в штрафной "ворсклян" возникла возня из игроков, которой воспользовался Томас и протолкнул мяч в сетку ворот украинского клуба.
- Если подопечным Максимова удастся выйти в следующий круг, то там их ждет встреча против победителя пары Астана / Арис.