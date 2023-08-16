Одна из ведущих команд первенства: клуб УПЛ два месяца не выплачивает зарплату своим футболистам

У одного из ведущих клубов украинского футбола есть серьезные проблемы с финансами. Ситуация оказывает влияние на результаты команды.

Полтавская Ворскла два месяца не выплачивает зарплату своим футболистам. Руководство "зелено-белых" пытается удержать предел.

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Кризис по всем направлениям

Ворскла, в прошлом сезоне занявшая 5-е место в Украинской Премьер-лиге, в этом году удивляет в негативном ключе. Сначала полтавский коллектив вылетел от грузинской Дели (4:3 по итогам двух матчей) во втором квалификационном раунде в Лигу конференций, что очень Плохо повлияло на позицию Украины в таблице кофициентов УЕФА.

В настоящее время Ворскла находится на последней строчке в украинской элите. Полтавский коллектив проиграл две стартовые встречи, что, конечно же, достаточно необычное явление для "зелено-белых". (уступили Движению 4:1 и Зари 1:2, а игра с Динпром-1 была перенесена). Поговаривали, что руководство Ворсклы может уволить Виктора Скрипника (который не ищет оправданий, а принимает все проблемы фактом), обвинив во всех неудачах именно тренера, однако нашлась другая и более реальная проблема.

Дело в том, что после матча 2-го тура УПЛ против Движения руководители "зелено-белых" пообещали коллективу выплатить зарплату за май, что было сделано только 9 августа. Таким образом, задолженность перед футболистами составляет 2 месяца. К тому же клубы УПЛ пытаются ходить тонким льдом, поскольку прилагают усилия, чтобы не доводить этот интервал до 3 месяцев, как информировалось ранее.

Все потому, что при таком размере долга игроки могут обращаться с жалобой на невыполнение контрактных обязательств в Палату споров Украинской ассоциации футбола, что впоследствии может привести к разрыву контракта в одностороннем режиме.