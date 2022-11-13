Скрипник остановил лидера чемпионата: Днепр-1 потерял очки в матче с Ворсклой

Полтавская Ворскла сыграла вничью с Днепром-1 в поединке 13-го тура УПЛ. Несмотря на потерю очков, команда Кучера удержалась на первой строчке турнирной таблицы.

Ворскла – Днепр-1 1:1

Голы: Кравец, 67 – Пихаленок, 25

Матч 13 тура чемпионата Украины начался с часовой задержкой. Из-за воздушной тревоги командам пришлось ждать в специальном помещении.

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В отличие от предыдущего матча в Ковалевке, днепряне смогли выставить оптимальный состав. В основе Днепра-1 вышли ключевые игроки команды – Сваток и Амаш. У Скрипника были существенные кадровые проблемы в атаке. Из-за дисквалификации пропускали игру албанец Сефери и бразилец Марлисон.

Обе команды живо начали поединок. Особенно опасны были атаки днепрян, на острие которых оказывался Довбык. Однако открыл счет в матче не лучший бомбардир чемпионата.

На 25-й минуте Артем нанес удар по воротам Ризныка, а Пихаленок, который оказался на дальней стойке, переправил мяч в сетку. К слову, этот гол стал четвертым для хавбека в нынешнем сезоне УПЛ.

Сразу после забитого гола соперники решили поочередно проверить на крепость каркас ворот. Сначала защитник Днепра-1 пытался перехватить фланговую подачу и чуть не отправил мяч в свои ворота.

А потом Довбик с ударной позиции расстреливал ворота Рзныка, но не хватило точности.

Фейл Валефа

Вернуть интригу в матче ворскляне сумели во втором тайме. На 67-й минуте бразильский голкипер Днепра-1 неудачно сыграл во время углового и Василий Кравец забил свой второй гол в чемпионате.

Все же выступления Днепра-1 на двух фронтах сказалась. В конце встречи команда Кучера заметно сбавила обороты. На финальный штурм у днепрян банально не хватило сил.

В итоге свисток арбитра зафиксировал ничью 1:1.

Турнирное положение

Днепр-1 остался на первом месте турнирной таблицы, имея в своем активе 32 пункта. Команда Скрипника пополнила свой очковый багаж одним баллом и занимает девятую строчку.