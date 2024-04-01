"Идите и тренируйте команду": тренер Ворсклы сорвался на журналиста после разгрома от Динамо

Сергей Долганский не сдержался во время послематчевой пресс-конференции после игры с Динамо. Тренеру Ворсклы не понравился вопрос о поздних заменах во встрече.

В минувшие выходные в чемпионате Украины проходили матчи 22 тура УПЛ. В одной из игр воскресенья полтавская Ворскла принимала претендента на чемпионство киевское Динамо.

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Тренер Ворсклы наехал на журналиста

Хозяева крайне неудачно отыграли против "бело-синих", уступив со счетом 1:5. После матча у тренера Ворсклы Сергея Долганского лопнуло терпение на пресс-конференции. Один из журналистов спросил наставника, почему тот поздно начал делать замены.

Долганский задал ему обратный вопрос: "А какими заменами мы могли усилить игру?". Тот вспомнил о Ковталюке и Челядине, которые в итоге помогли забить Ворскле гол престижа. Впрочем, этот ответ лишь больше выбил тренера из колеи.

Ну так идите и тренируйте команду. Понимаете, это ваше мнение. Вы знаете результат и отталкиваетесь от него своими мыслями. В перерыве счет был 0:1 при равной игре в первом тайме. Мы пропустили этот гол с полумомента и при этом мы имели хорошие моменты для того, чтобы забивать,

– ответил Долганский.

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Карьера Долганского в Ворскле

Напомним, что Сергей львиную долю игровой карьеры отдал именно Ворскле, наиграв за нее более 200 матчей. С ней он стал победителем Кубка Украины в 2009 году. Тренером полтавчан Долганский был назначен в январе этого года.

В 2024 году Ворскла в пяти матчах под его руководством дважды выиграла и трижды проиграла. Команда из Полтавы идет на седьмом месте, отставая от еврокубковой зоны на 7 баллов.