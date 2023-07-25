С одним форвардом в составе: Ворскла сделала официальную заявку на матч Лиги конференций

Команда Виктора Скрипника 27 июля начнет еврокубковый сезон. Во втором раунде квалификации Лиги конференций "ворскляне" встретятся с грузинской Дилой.

Полтавская Ворскла в летнее межсезонье потеряла несколько ключевых игроков. "Бело-зеленые" подписали только двух новичков.

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Кадровый "голод" Ворсклы

Существенные кадровые проблемы отразились на официальной заявке Ворсклы. Согласно сайту УЕФА, в список вошли всего 17 футболистов. В перечне нашлось место голкиперу Даниилу Ермолову, которого полтавчане подписали летом. Бразильца Тиаго Сантана, которого взяли в аренду из Атлетико Метрополитано, не успели заявить. Также в списке только один форвард – Руслан Степанюк.

Заявка Ворсклы

Вратари: Исенко, Домолега, Ермолов

Исенко, Домолега, Ермолов Защитники: Пердута, Лукас, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Кане

Пердута, Лукас, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Кане Полузащитники: Скляр, Юрченко, Кулаковский, Нестеренко, Оденцов, Челядин, Родригес

Скляр, Юрченко, Кулаковский, Нестеренко, Оденцов, Челядин, Родригес Нападающий: Степанюк

Матч второго квалификационного раунда Ворскла – Дила состоится 27 июля в 20:30 по киевскому времени. Ответный матч 3-го августа в 20:00 на стадионе "Тенгиз Бурджанадзе" в Гори.