С одним форвардом в составе: Ворскла сделала официальную заявку на матч Лиги конференций
25 июля 2023, 20:39Читати новину українською
Источник:УЕФА
Команда Виктора Скрипника 27 июля начнет еврокубковый сезон. Во втором раунде квалификации Лиги конференций "ворскляне" встретятся с грузинской Дилой.
Полтавская Ворскла в летнее межсезонье потеряла несколько ключевых игроков. "Бело-зеленые" подписали только двух новичков.
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Кадровый "голод" Ворсклы
Существенные кадровые проблемы отразились на официальной заявке Ворсклы. Согласно сайту УЕФА, в список вошли всего 17 футболистов. В перечне нашлось место голкиперу Даниилу Ермолову, которого полтавчане подписали летом. Бразильца Тиаго Сантана, которого взяли в аренду из Атлетико Метрополитано, не успели заявить. Также в списке только один форвард – Руслан Степанюк.
Заявка Ворсклы
- Вратари: Исенко, Домолега, Ермолов
- Защитники: Пердута, Лукас, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Кане
- Полузащитники: Скляр, Юрченко, Кулаковский, Нестеренко, Оденцов, Челядин, Родригес
- Нападающий: Степанюк